НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    В сортах ГОВНА не разбираемся!!!!Песков рассказал,...
  • Люка
    что за бред? ничем она не оскорбила ребенка,который скачет на четвереньках по какашкам в травеMia Boyka публичн...
  • Анфиса Иванова
    Совсем охмурела.... - Государственную защиту ей!  Она занимается спекулятивной продажей своего " горбом заработанног...Юрист прокомменти...

Александр Беглов подтвердил успешное сотрудничество с Беларусью и планы на его расширение

Александр Беглов подтвердил успешное сотрудничество с Беларусью и планы на его расширение

Сотрудничество идет полным ходом и служит примером для других регионов Во время встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, в Смольном, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург придает большое значение реализации соглашений с правительством Республики Беларусь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх