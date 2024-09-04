Александр Беглов подтвердил успешное сотрудничество с Беларусью и планы на его расширение

Сотрудничество идет полным ходом и служит примером для других регионов Во время встречи с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, в Смольном, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург придает большое значение реализации соглашений с правительством Республики Беларусь».