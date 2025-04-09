Предвыборная кампания в Польше набирает обороты, а вместе с ними нарастает напряженность противостояния основных центров силы — правящей партии «Гражданская платформа» и теперь уже оппозиционной партии «Право и справедливость», которые борются за своих выдвиженцев.
Вся «грязь» польских выборов
Комментарии
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Eduard
В Прибалтике до чего обнаглели,там за народ партии выбирают.Присем типа народ им "доверил",причем никто не помнит когда мы им "доверили за нас выбирать".Это называетс МЕЖДУСОБОЙЧИК!
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13 час.
Eduard
Мухлюют в Европе,подкупают избирателей спичками,календарикаии и ручками.И они обсуждают чужие выборы!
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13 час.
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