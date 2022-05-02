02.05.22==За два месяца спецоперации СЩА уже выделили 3 млрд долларов на военную помощь Украине.

США хотят выделить на военную помощь Украине 20 млрд долларов — это годовой бюджет гособоронзаказа России 30 апреля 2022 18:01 Материалы по теме 30 апреля 2022Служба внешней разведки сообщает: США и Польша планируют установить контроль Варшавы над частью Украины 29 апреля 2022ООН: На Украине с начала российской военной операции погибли 2787 мирных жителей 28 апреля 2022Бундестаг принял документ с призывом поставить Украине тяжелое вооружение 28апреля 2022На базе Рамштайн в Германии США и более 20 стран договорились создать «группу по военной помощи» Украине 27 апреля 2022Путин пригрозил «молниеносным ударом» желающим вмешаться в ситуацию на Украине 27 апреля 2022Минобороны РФ обвинило Лондон в провоцировании Украины на удары по России 26 апреля 2022Франция впервые отправит Украине тяжелые вооружения 22 апреля 2022США направляет на помощь Украине 72 тяжелых гаубицы и 121 беспилотник 22 апреля 2022В минобороны признали, что битва за Донбасс началась два дня назад.