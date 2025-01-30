Чиновники взяли "откат" за жизни русских: Как "дракон" растерял свои "зубы" под Курском

Лариса Козлова

Виновным "грозит" срок до 10 лет... Десять лет???! Да их всех!!! - повторяю, ВСЕХ! надо расстрелять. За каждого погибшего военного, за каждого замученного и убитого оккупантами мирного жителя курщины. Эти уроды отсидят и дальше будут наслаждаться жизнью, а кто по-настоящему ответит за их преступления?