Чиновники взяли "откат" за жизни русских: Как "дракон" растерял свои "зубы" под Курском

Олег Беликов Коррупционный детектив, связанный со строительством фортификационных сооружений в Курской области, продолжает обрастать не только новыми подробностями, но и новыми суммами, которые, по версии следствия, присваивали и чиновники, и бизнесмены.
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