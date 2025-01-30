БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Егорова
    За решетку сдедователя Плешивина! А у мразей азеров конфисковать имущество в пользу девочки и гнать из РФПомните, как азер...
  • Владимир
    Звереи посадить , а по истечении срока отсидки , депортировать .Помните, как азер...
  • Авас Анекак
    повесить суку , жить надо по принцепу --------Где родился там и пригодился ----------= а эти уроды живут по другому -...Проект «Пятая кол...

Чиновники взяли "откат" за жизни русских: Как "дракон" растерял свои "зубы" под Курском

Чиновники взяли "откат" за жизни русских: Как "дракон" растерял свои "зубы" под Курском

Олег Беликов Коррупционный детектив, связанный со строительством фортификационных сооружений в Курской области, продолжает обрастать не только новыми подробностями, но и новыми суммами, которые, по версии следствия, присваивали и чиновники, и бизнесмены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Козлова
Виновным &quot;грозит&quot; срок до 10 лет... Десять лет???! Да их всех!!! - повторяю, ВСЕХ! надо расстрелять. За каждого погибшего военного, за каждого замученного и убитого оккупантами мирного жителя курщины. Эти уроды отсидят и дальше будут наслаждаться жизнью, а кто по-настоящему ответит за их преступления?
Ответить
20 час.
наверх