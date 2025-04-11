Франция ужесточит запрет на мобильные телефоны в школах

Во Франции собираются ужесточить запрет на использование мобильных телефонов учениками средней школы, в результате чего школьникам в возрасте от 11 до 15 лет запретят иметь при себе телефоны в течение всего учебного дня.
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