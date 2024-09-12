Зачем в Алтайском крае строят уникальные технопарки и что они дадут региону?

До конца 2024 года в Алтайском крае откроют два новых технопарка: биофармацевтический – в Бийске и машиностроительный – в Барнауле В Алтайском крае завершается строительство двух промышленных технопарков, еще один – уже работает.
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