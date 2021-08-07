В Архангельской области вступил в силу закон о налоговых вычетах за физкультурно-оздоровительные услуги

Речь идёт о возмещении соответствующих расходов граждан, начиная с 2022 года.Но на июльской сессии депутаты Государственной Думы приняли пакет поправок к данному закону и теперь норма о спортивном вычете вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Речь идёт о возмещении соответствующих расходов граждан, начиная с 2022 года.Но на июльской сессии депутаты Государственной Думы приняли пакет поправок к данному закону и теперь норма о спортивном вычете вступает в силу с 1 августа 2021 года.
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