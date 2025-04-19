Сегодня, 19 апреля, перестало биться сердце нашего дорогого папы и дедушки Бублейникова Григория Ивановича.
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Сегодня, 19 апреля, перестало биться сердце нашего дорогого папы и дедушки Бублейникова Григория Ивановича.