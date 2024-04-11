Подруга сватает лентяя и недоросля: «А я тебе ничего серьезного с ним не предлагаю, встречайся просто так, без обязательств»— Развелась три года назад, вздохнула с облегчением, – рассказывает тридцатилетняя Василиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии