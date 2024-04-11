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Гражданочка

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Подруга сватает лентяя и недоросля: «А я тебе ничего серьезного с ним не предлагаю, встречайся просто так, без обязательств»

Подруга сватает лентяя и недоросля: «А я тебе ничего серьезного с ним не предлагаю, встречайся просто так, без обязательств»

Подруга сватает лентяя и недоросля: «А я тебе ничего серьезного с ним не предлагаю, встречайся просто так, без обязательств»— Развелась три года назад, вздохнула с облегчением, – рассказывает тридцатилетняя Василиса.

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