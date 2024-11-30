Правительство России заменило Aurus на «санкционный» BMW 7-Series

В центре Москвы около гостиницы «Украина» запечатлели флагман баварской марки в кузове G70. Особенность автомобиля — проблесковый маячок синего цвета и спецсерия номеров: в первой десятке а***мр97 руководители федеральных министерств и вице-премьеры.