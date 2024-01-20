Axios: в США считают Нетаньяху растущей проблемой из-за его позиции по Палестине

Члены конгресса США от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства после войны между Израилем и ХАМАС, он является "растущей проблемой" для США.
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