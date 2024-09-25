В Саратовской области сотрудники полиции и представители общественности присоединились всероссийскому субботнику «Зеленая Россия

Сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
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