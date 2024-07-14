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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фердинанд о поражении Англии в финале Евро: «Не думаю, что мы достигли максимума с таким талантливым составом. Тренеру следует взять на себя ответственность»

Фердинанд о поражении Англии в финале Евро: «Не думаю, что мы достигли максимума с таким талантливым составом. Тренеру следует взять на себя ответственность»

В финале Евро-2024 Англия уступила Испании (1:2). «Посмотрите, какой у нас талантливый состав – не думаю, что мы достигли с ними максимально возможных результатов.

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