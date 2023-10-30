Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков

Как сообщил в ходе X Пекинского Сяншаньского форума глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, потери украинской армии за время ее контрнаступления составили более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
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