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Daily Moscow

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Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков

Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков

Как сообщил в ходе X Пекинского Сяншаньского форума глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, потери украинской армии за время ее контрнаступления составили более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Часто теперь появляется фото Шойгу, наверно фотографы считают его лицо фотогеничным.
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