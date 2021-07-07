Уроки патриотизма будут знакомить школьников с главными ценностями России Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на новость о включении советом Минпросвещения России патриотического воспитания в образовательный стандарт (ФГОС).
Уроки патриотизма будут знакомить школьников с главными ценностями России Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на новость о включении советом Минпросвещения России патриотического воспитания в образовательный стандарт (ФГОС).
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