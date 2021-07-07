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В соцсетях поспорили об уроках любви к Родине. «Если говорят о патриотизме — где-то что-то украли»

В соцсетях поспорили об уроках любви к Родине. «Если говорят о патриотизме — где-то что-то украли»

Уроки патриотизма будут знакомить школьников с главными ценностями России Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на новость о включении советом Минпросвещения России патриотического воспитания в образовательный стандарт (ФГОС).

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