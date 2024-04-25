Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски в беседе с каналом Judging Freedom заявила, что перед выборами президента в Белом доме замалчивают реальную обстановку на Украине.
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