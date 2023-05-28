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Немецкий журналист Сосновский оценил первый ультиматум России Западу по «Северным потокам»

Немецкий журналист Сосновский оценил первый ультиматум России Западу по «Северным потокам»

11K прочитали Россия предъявила ультиматум европейским странам по «Северным потокам», потребовав данные западных расследований.

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