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Sohu: пока ВСУ позируют перед камерой, российская армия продвигается вперед

Sohu: пока ВСУ позируют перед камерой, российская армия продвигается вперед

Авторы китайского издания Sohu были удивлены историей об украинских солдатах, решивших «попозировать» ради наград перед камерой: в то время, как одни боевики делали фотографии своих «подвигов», другие – сдавались в плен, окруженные армией России.

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