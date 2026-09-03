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«Динамо» устроило цирк с трансферами и подставило все клубы РПЛ: ошибка была очевидна сразу

«Динамо» устроило цирк с трансферами и подставило все клубы РПЛ: ошибка была очевидна сразу

Странное решение.«Динамо» в первом сезоне после возвращения Сандро Шварца пока не впечатляет: идет лишь шестым в РПЛ, проиграв «Балтике» и «Зениту».

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