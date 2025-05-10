Стала известна сумма для стандартного ремонта комнаты своими силами

В стоимость включили покупку обоев, ламината и необходимых инструментов по усредненным ценам.Стандартный ремонт комнаты с поклейкой новых обоев, заменой окна и напольного покрытия в среднем обойдется в 58 тысяч рублей, если его делать без помощи профессионалов.