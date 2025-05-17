Узбекистан беспокоит возможное сокращение числа трудовых мигрантов в России

Александр ШУСТОВ Недавнее выражение Ташкентом озабоченности в связи с нарушением прав узбекистанских трудовых мигрантов в РФ говорит скорее о тревоге в связи с возможным сокращением их численности, чем о стремлении обеспечить им правовую защиту.
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