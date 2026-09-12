Не найти и не уничтожить: ВМФ получил новый инструмент охоты на флот НАТО

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась закладка дизель-электрической подводной лодки «Малоярославец» проекта 677 «Лада».
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