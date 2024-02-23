Шойгу предоставил Путину два недостающих "пазла" для развала НАТО. Европа становится в очередь на выход из Альянса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении работ над проектами "Посейдон" и "Пересвет", в то время как оружие "Сармат" и "Авангард" уже находятся на вооружении нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии