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Царьград

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Новый законопроект: Выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума

Новый законопроект: Выплаты домохозяйкам в размере прожиточного минимума

Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов предлагает законопроект о выплатах гражданам, ведущим домашнее хозяйство, в размере прожиточного минимума.

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