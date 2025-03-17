Сербский политик Станоевич: Запад может использовать протесты в своих целях

Протестами в Сербии, продолжающимися в стране с ноября прошлого года, может воспользоваться Запад. Об этом заявил сербский политик, председатель комитета парламента Сербии по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич, сообщает РИА Новости.