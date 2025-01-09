РИАН: в Курахово три русских бойца взяли в плен 11 солдат ВСУ

Противник просто увидел возможность сдаться и остаться в живых.Появляются новые подробности освобождения донецкого города Курахово, о взятии которого под контроль русской армией стало известно в минувшие праздники.
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