В Октябрьском районе Барнаула всю неделю будут спиливать аварийные деревья

Работы пройдут на улицах Цеховой, Союза Республик, 8 Марта, Сизова и Смольной В Октябрьском районе Барнаула начнут сносить аварийные и сухостойные деревья, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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