Названы самые популярные цвета автомобилей «Москвич»

Автозавод «Москвич» рассказал о цветовых предпочтениях покупателей своих автомобилей. Так, мы узнали, что, например, кроссовер «Москвич 3» в основном берут в сером (27%) и белом (25%) оттенках, чуть реже — в черном (18%).
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