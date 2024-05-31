За пассажирской "Газелью" в Белгородской области гнались сразу четыре FPV-дрона

Скриншот видео Пассажирская "Газель", которую украинские националисты атаковали с помощью FPV-дрона, в какой-то момент уходила сразу от четырех беспилотников, сообщил корреспондент "Известий" Кирилл Харченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии