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За пассажирской "Газелью" в Белгородской области гнались сразу четыре FPV-дрона

За пассажирской "Газелью" в Белгородской области гнались сразу четыре FPV-дрона

Скриншот видео Пассажирская "Газель", которую украинские националисты атаковали с помощью FPV-дрона, в какой-то момент уходила сразу от четырех беспилотников, сообщил корреспондент "Известий" Кирилл Харченко.

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