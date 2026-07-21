Госдума ужесточила возврат зарубежного бизнеса: ушедшие инвесторы из недружественных стран потеряли право на обратный выкуп акций.
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Госдума ужесточила возврат зарубежного бизнеса: ушедшие инвесторы из недружественных стран потеряли право на обратный выкуп акций.
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