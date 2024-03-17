В России обезврежена крупнейшая шпионская сеть. Плачет даже Дудь*

АНГЕЛ АНГЕЛ В России надо принять закон о запрете иноагентам общение в интернете, на досках и вести свои блоки, с обязательной их блокировкой всеми провайдерами и т.д. в том числе и телефонами...

vagas Karlito Да и всего то делов наказать балаболов,- это урезать им поступления в карман от так ненавистного народа, и режима который он поддерживает!) Таких рычагов полно! Вот стали ими пользоваться и это радует!))