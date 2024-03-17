Когда в 2022 году государство принялось щедро и в массовом порядке раздавать статус иноагента деятелям, которые на фоне СВО проявили себя как враги России, либералы начали откровенно смеяться.
В России обезврежена крупнейшая шпионская сеть. Плачет даже Дудь*
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В России надо принять закон о запрете иноагентам общение в интернете, на досках и вести свои блоки, с обязательной их блокировкой всеми провайдерами и т.д. в том числе и телефонами...
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9 час.
vagas Karlito
Да и всего то делов наказать балаболов,- это урезать им поступления в карман от так ненавистного народа, и режима который он поддерживает!) Таких рычагов полно! Вот стали ими пользоваться и это радует!))
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8 час.
АК
Александр Кутуев
Все ограничения, которые только возможны, против этих ублюдков, надо вводить! В идеале чтобы получилось, что они искали-бы работу дворниками в райской гейропе!
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7 час.
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