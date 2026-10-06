Говырин рассказал, каким категориям пенсионеров повысят пенсии в 2027 году

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят в 2027 году дважды, 1 февраля и 1 апреля; у пенсионеров, которые работали в 2026 году и за которых поступали страховые взносы, будет еще один перерасчет 1 августа, а социальные пенсии увеличат один раз — 1 апреля, рассказал ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
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