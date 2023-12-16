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На Кубани при строительстве развязки обнаружили древнее захоронение

На Кубани при строительстве развязки обнаружили древнее захоронение

В Краснодарском крае при строительстве дорожной развязки федеральных трасс А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь дорожники обнаружили древний некрополь, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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Комментарии
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Виталий Голов
На какой глубине от поверхности земли?
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