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WSJ: команда Трампа предложила новый план завершения СВО

WSJ: команда Трампа предложила новый план завершения СВО

Советники нового президента США Дональда Трампа предлагают ему несколько вариантов решения конфликта Киева и Москвы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
ВСЁ ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ МОСКВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17 час.
Evgeni Velesik
Первое, что необходимо сделать это привести Конституцию республики бывшая Украину в соответствие с Уставом ООН, а именно определить границы будущего государства, вывести из состава независимые республики Крым, ЛНР, ДНР.
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
И второе, назначить президентские выборы и выборы депутатов Рады!
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16 час.

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