WSJ: команда Трампа предложила новый план завершения СВО

ВСЁ ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ МОСКВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Evgeni Velesik

Первое, что необходимо сделать это привести Конституцию республики бывшая Украину в соответствие с Уставом ООН, а именно определить границы будущего государства, вывести из состава независимые республики Крым, ЛНР, ДНР.