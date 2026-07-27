Зеленский: Мы должны быть осторожны - чтобы Иран не открыл для нас второй фронт Зеленский вновь перешёл в режим раздачи интервью нон-стоп.
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Зеленский: Мы должны быть осторожны - чтобы Иран не открыл для нас второй фронт Зеленский вновь перешёл в режим раздачи интервью нон-стоп.
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