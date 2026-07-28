Российская теннисистка Шнайдер вышла во второй круг парного турнира в США

Спортсменка выступает в дуэте с американской спортсменкой Винус Уильямс. Российская теннисистка Диана Шнайдер вместе с американской спортсменкой Винус Уильямс вышли во второй круг парного турнира Женской теннисной ассоциации, который проходит в Вашингтоне.