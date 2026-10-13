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На исторических виллах Ливадийского дворца впервые пройдёт «Биеннале искусств»

На исторических виллах Ливадийского дворца впервые пройдёт «Биеннале искусств»

24-25 октября в исторических усадьбах XIX века на территории Ливадийского дворца, впервые состоится «Биеннале искусств».

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