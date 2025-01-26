Врач Радько: неправильный прикус может стать причиной болей в спине

Боли в спине традиционно связывают с нарушениями осанки или сидячим образом жизни. Однако, по словам врача-ортодонта Виктории Радько, заведующей ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic, причина дискомфорта может скрываться в неправильном прикусе.
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