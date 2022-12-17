Дацик – о бое с Шульским: «Я с детства скорлупку кушаю, так что мой калган выдержал»

Известный российский тяжеловес Вячеслав Дацик поделился мыслями после поединка с Павлом Шульским, в котором «Рыжий Тарзан» одержал победу единогласным решением судей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх