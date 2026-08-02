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Инфографика: откуда произошли названия стран Южной Америки

Инфографика: откуда произошли названия стран Южной Америки

Инфографика: откуда произошли названия стран Южной Америки / © unimaps.world Авторы инфографики отметили четыре страны, названия которых имеют европейское происхождение — Аргентина, Колумбия, Венесуэла, и Боливия.

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