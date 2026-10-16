Объем инвестиций в основной капитал Пермского края по итогам прошлого года достиг 645,6 млрд рублей, а портфель инвестиционных проектов региона вырос почти вдвое — до 2,8 трлн рублей.
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