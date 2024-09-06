Устройство для «путешествий» во времени представили ученые из Новосибирска

Ученые Новосибирского государственного университета разработали уникальное устройство. Камера для ускорительного масс-спектрометра поможет «заглянуть» в историю на 10 миллионов лет назад посредством химического анализа археологических находок.
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