Пешеходный тоннель на ул. Вавилова под Третьим транспортным кольцом будет достроен

На Оперативной группе по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, решен вопрос продолжения строительства пешеходного тоннеля под Третьим транспортным кольцом в створе 5-го Донского проезда.
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