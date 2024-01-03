Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Как говорится: "Чья бы корова...".Собянин заявил о ...
  • А Кудасов
    Какие умные: новое закупить за счёт бюджета пополняемый периферией, а старое отправить ( можно и продать) на ту же пе...Депутат МГД Артем...
  • Виктор Тимошевский
    А она кто? А,жена Пескова.Ну тогда да.Сейчас все жены чиновников из окружения дадут интервью. А навке ,конечно как же...Татьяна Навка под...

Пешеходный тоннель на ул. Вавилова под Третьим транспортным кольцом будет достроен

Пешеходный тоннель на ул. Вавилова под Третьим транспортным кольцом будет достроен

На Оперативной группе по сокращению долгостроя, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, решен вопрос продолжения строительства пешеходного тоннеля под Третьим транспортным кольцом в створе 5-го Донского проезда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх