Театр абсурда
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Театр абсурда

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О советском преподавании литературы

На самом деле, если уж реформировать школьную программу,то в вопросах литературы и истории надо быть очень и очень осторожными.

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