Кровать, которая не даст больному залежаться

Новосибирская компания «Папийон» налаживает серийное производство инновационных многофункциональных электрических медицинских кроватей и намерена занять треть рынка в своем сегменте Игорь Мендзебровский, основатель компании «Папийон»: «Я четко знаю свои сильные и слабые стороны в сравнении с западными конкурентами.