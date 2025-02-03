Кровать, которая не даст больному залежаться

Новосибирская компания «Папийон» налаживает серийное производство инновационных многофункциональных электрических медицинских кроватей и намерена занять треть рынка в своем сегменте Игорь Мендзебровский, основатель компании «Папийон»: «Я четко знаю свои сильные и слабые стороны в сравнении с западными конкурентами.
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