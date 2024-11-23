Поздравляю свою подругу Медовникову Дарью с днём рождения! Хочется пожелать прежде всего здоровья и счастья.
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Поздравляю свою подругу Медовникову Дарью с днём рождения! Хочется пожелать прежде всего здоровья и счастья.