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Тарасова — о сменивших гражданство фигуристах: и правильно делают, что уходят

Тарасова — о сменивших гражданство фигуристах: и правильно делают, что уходят

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно смены спортивного гражданства российскими фигуристами.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Ущербность какая то уже в возрасте а что происходит кругом не понимает и наверно уже не поймёт.
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15 час.
Sergey
бред старой предательницы.... по ее словам родина там где лучше....  где нет войны, где полнее и вкуснее кормят. а патриотизм, для черни. которые за нее и ее выкормышей должны воевать и умирать! она даже скажет, что об этом вас не просила!
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ТН
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