Тарасова — о сменивших гражданство фигуристах: и правильно делают, что уходят

Ущербность какая то уже в возрасте а что происходит кругом не понимает и наверно уже не поймёт.

Sergey

бред старой предательницы.... по ее словам родина там где лучше.... где нет войны, где полнее и вкуснее кормят. а патриотизм, для черни. которые за нее и ее выкормышей должны воевать и умирать! она даже скажет, что об этом вас не просила!