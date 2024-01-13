Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение касательно смены спортивного гражданства российскими фигуристами.
Тарасова — о сменивших гражданство фигуристах: и правильно делают, что уходят
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Ущербность какая то уже в возрасте а что происходит кругом не понимает и наверно уже не поймёт.
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15 час.
Sergey
бред старой предательницы.... по ее словам родина там где лучше.... где нет войны, где полнее и вкуснее кормят. а патриотизм, для черни. которые за нее и ее выкормышей должны воевать и умирать! она даже скажет, что об этом вас не просила!
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15 час.
ТН
Татьяна Новикова
Бред выживший из ума женщины! Всегда считала её патриоткой России, а нет ...
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6 час.
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