Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что в Вашингтоне намерены развязать полномасштабную войну на Украине, нанося удары американским оружием по территории России.
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