Объявленное президентом России пасхальное перемирие закончилось. Владимир Путин не давал приказа о продлении прекращения огня.
"Герань цветущая": "Готовы, скоро начнём"
Комментарии
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РР
Русский Россиянин
Ну вот вопросы по перемирию и сами собой отпадают, может всё таки до руководства страны дойдет, исходя уже из этого опыта, второго по счету, к чему всё это приводит, проснутся, одумаются или .... ?! Опять будем наступать на тежи самые грабли, садомазохизмом наконец перестанем уже заниматься ?!
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