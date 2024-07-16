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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хидэо Кодзиму не заботит возраст, и он собирается оставаться в индустрии, по...

Хидэо Кодзиму не заботит возраст, и он собирается оставаться в индустрии, по...

Хидэо Кодзиму не заботит возраст, и он собирается оставаться в индустрии, пока у него есть творческое вдохновениенаменитый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима, который подарил игрокам культовую серию Metal Gear Solid и недавний кинематографический экшен Death Stranding, с годами не молодеет.

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